Christelijke partijen Hoogeveen zien verruiming winkeltijden zondag niet zitten

Eigen keuze

Femke Koekoek van het CDA denkt dat Hoogeveen met het voorstel de kant op gaat van een 24 uurseconomie. "Willen we zo'n samenleving worden? Een samenleving waar je op elke plek, op elk moment boodschappen kunt doen? Economisch gezien is dat voordelig, maar het heeft ook een keerzijde. Dat heeft impact op een mens, want je staat constant aan. Rust heb je ook nodig."

Marin Rutgers van D66 kon zich juist wel vinden in het voorstel. "Het sluit aan bij de liberale gedachte dat mensen zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze willen winkelen. Hetzelfde geldt voor ondernemers: zij moeten kunnen bepalen wanneer ze de zaak opengooien." Ronald Klok noemt het een grote stap voor Hoogeveen. "Maar kijk je naar andere gemeenten, dan lopen we gewoon achter. Daar zijn winkels al langer open."

Hij vindt net zoals D66 dat mensen zelf de keuze mogen maken wanneer ze willen winkelen. "Als partij vinden wij het moeilijk om bepaalde principes die in de raad worden besproken op te dringen aan inwoners. Mensen moeten zelf kunnen bepalen of ze winkelen, rusten of recreëren." Onder andere GroenLinks sloot zich aan bij die woorden.

'Consuminderen'

Volgens Brand van Rijn van de SGP is er nog een andere reden om de winkeltijden niet te verruimen. Hij denkt dat het niet goed is voor het milieu. "Ons milieu wordt helemaal beheerst door consumeren. Hoe meer wij kopen, hoe meer wij het milieu belasten." Koen Meesters van de ChristenUnie vindt dat de samenleving best wat meer zou kunnen 'consuminderen'.

Over een aantal weken moet de raad een beslissing nemen over het voorstel. Niet alleen wordt er gesproken over verruiming van winkeltijden, ook is er de wens om open te mogen op eerste paas-, pinkster- en kerstdag. Het CDA is van plan om een amendement in te dienen. Daarin verzoeken ze om dat plan aan te passen. "In ieder geval niet open op eerste kerst- of paasdag."

Klok van de VVD grapte nog wat verder over het amendement. "Ik schrok me kapot tijdens het lezen van dit voorstel. Toen ik 18 jaar was, was ik blij dat ik op eerste kerstdag mocht werken. Even geen familie, maar lekker aan het werk."

Niks verplicht

Meerdere partijen vroegen zich nog af of ondernemers straks verplicht worden om de hele dag open te zijn. Volgens wethouder Jan Zwiers is dat niet het geval. "Niks is verplicht, iedereen kan een eigen keuze maken. Alhoewel, ik kan me best voorstellen dat als één ondernemer in een straatje met winkels de tent niet opengooit, dat er dan wat chagrijn kan ontstaan onder de andere ondernemers. Maar het blijft echt ieder zijn eigen keuze als het voorstel wordt goedgekeurd."