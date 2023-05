Noordscheschut mogelijk geschrapt uit buslijn tussen Hoogeveen-Emmen

Het OV-bureau Groningen Drenthe zoekt uit of de buslijn (27) van Hoogeveen naar Emmen aangepast kan worden. Die loopt door Noordscheschut heen, maar op de route door het dorp liggen vier drempels die voor vertraging zorgen. De organisatie zoekt nu uit of ze kunnen omrijden over de A37. Dat zou namelijk een besparing van 60.000 euro op jaarbasis opleveren.

Dat nieuws maakte wethouder Roelof Bisschop vanavond bekend tijdens de raadsvergadering in Hoogeveen. "Het is nieuws waar we helemaal niet blij mee zijn", vertelt hij. "Op dit moment zijn we met ze in gesprek om te kijken of we dit tegen kunnen houden. We willen ervoor zorgen dat de bus langs de haltes blijft rijden in Noordscheschut."