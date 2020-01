Brandweer controleert in Wezuperbrug: 'Je hebt nog maar drie minuten om weg te komen'

Brand voorkomen en zorgen voor een vluchtplan is tegenwoordig nog belangrijker dan vroeger. Carry Seidel werkt bij de Veiligheidsregio Drenthe en geeft cursussen over de voorzorgsmaatregelen voor huishoudens aan vrijwillige brandweerkorpsen. "Brandveiligheid is met de nieuwe materialen nog belangrijker. Je hebt nog maar drie minuten om te vluchten bij brand. Vroeger ging men nog uit van twintig minuten. Dus je moet er op tijd bij zijn. Van tevoren even nadenken waar je langs moet, hoe word ik gewekt en bijvoorbeeld wie neemt de kinderen mee. "

Oude radio

Thea Berkhout en haar man weten hoe het is om een brand in huis te hebben. Drie jaar geleden hadden ze een kleine binnenbrand waarbij er veel schade ontstond. Met name de plafonds met plastic materialen moesten daarna geheel vernieuwd worden. Thea Berkhout: "Ik hoop het nooit meer mee te maken. Ik ben best nuchter, maar dat was toch heel wat. Het bleek gewoon een oude radio te zijn die had vlam gevat."

Tijdens de controle krijgt de bijkeuken met wasmachine en droger speciale aandacht. Of ze de filters van de droger net als die van de afzuiging in de keuken wel regelmatig schoon maken? De brandweer vindt de bijkeuken een goede plek voor een extra rookmelder, ook omdat de vluchtweg vanuit de slaapkamer er doorheen loopt. De brandweer adviseert ook om de slaapkamerdeur altijd dicht te houden, want dan komt de rook daar minder snel binnen en dat is veiliger.

Vlam in de pan

De rookmelder die er al hangt in de hal controleert de brandweer. Een luide piep volgt. Handige tip: check rookmelders twee keer per jaar, bijvoorbeeld als de wintertijd of zomertijd in gaat. In de keuken krijgt Thea Berkhout de vraag wat ze denkt te doen als de vlam in de pan slaat. Deksel erop, afzuiging uit en laten staan. Dus niet de pan weghalen en in de gootsteen zetten of waar dan ook.

En als de brandweer bij de open haard komt, volgt het advies om vooral schoon en goed gedroogd hout te gebruiken. Anders heeft zelfs drie keer per jaar de schoorsteen vegen geen zin, zo weten ze uit ervaring.

De Veiligheidsregio is al langere tijd bezig om Drenthe brandveilig te maken. Seidel: "We hebben her en der wat projecten. Vorig jaar nog in Hoogersmilde en nu bijvoorbeeld Wezuperbrug. Het is aan de brandweerposten om te bepalen of ze daar op in willen zetten. Het is nog de vraag hoeveel dorpen we zo langs kunnen gaan, want ja het is al moeilijk genoeg om voldoende vrijwillige brandweerlieden te krijgen."