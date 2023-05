Plunderingen en dreigementen: Asser chauffeur doodsbang in busrit Ter Apel naar Den Haag

Voor Cynthia en Michel van de Velde van Holiday Travel in Assen is een busritje met asielzoekers gisteren uitgemond in een traumatische ervaring. Terwijl Michel de bus van Ter Apel naar Den Haag reed, hielden de asielzoekers huis met plunderingen, vernielingen en dreigementen.

Als Cynthia verwacht dat haar man bijna thuis is en hem belt, neemt hij de telefoon met een trillende stem op, om daarna in huilen uit te barsten: "Ik ben bijna in Ter Apel, ik hoop dat ik het haal."

Cynthia schetst de gebeurtenissen in een hartenkreet op de Facebookpagina van de busvervoerder. Aanvankelijk leek het een ritje te worden zoals wel vaker, want Holiday Travel wordt met enige regelmaat door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ingeschakeld om asielzoekers te vervoeren. "Tot nu toe altijd de schrijnende gevallen", schrijft Cynthia. En tot dusver ging dat altijd zonder problemen, voegt ze eraan toe. Maar donderdag liep het anders.

"De bewoners in de bus zouden van Ter Apel naar de noodopvang in Den Haag gaan", verduidelijkt Alet Bouwmeester van het COA bij RTV Noord . "Maar de groep bewoners werd onderweg behoorlijk onrustig. Dat duurde maar voort en het werd heel erg vervelend. De buschauffeur heeft toen contact gezocht met het COA en Ter Apel en uitgelegd wat er allemaal gebeurde, want ze begonnen de boel te molesteren en hij wist niet wat hij moest doen. In overleg is toen besloten om terug te keren naar Ter Apel."

Orde in de chaos

De beslissing om de bus om te keren, viel niet in goede aarde bij de inzittenden zegt Bouwmeester, die ze omschrijft als alleenstaande mannen uit Noord-Afrikaanse landen. "Toen brak helemaal de pleuris uit", schrijft Cynthia. "Overal werd tegenaan geramd, wat nog niet geplunderd was moest er ook aan geloven, ze sloegen elkaar de koppen in en als allerergste begonnen ze Michel te bedreigen."

Ze snelt daarop naar Ter Apel, waar haar man even later heelhuids hoopt terug te keren met de bus en de asielzoekers. Dat lukt, waarna de politie orde schept in de chaos die is ontstaan.

Cynthia treft haar man gebroken aan, zo schrijft ze. Hun touringcar heeft ook onder de rit te lijden gehad. "Alle kasten zijn opengebroken, de hele keuken is gesloopt, de koelkastdeuren zijn opengebroken en gesloopt. Wijn, koffie, water fris en bier: alles wat achter slot en grendel stond is opengebroken en alles is opengemaakt en aangebroken. Met sigaretten zijn brandgaten in de zijwanden gemaakt en dit is pas in eerste oogopslag wat we hebben kunnen zien", vat ze samen. Zij en haar man zijn blij met hoe het COA heeft gehandeld, dat het incident ook betreurt.

Slachtofferhulp

Bouwmeester: "Wat er gebeurd is, zeker ook richting de buschauffeur, is afschuwelijk. Dat moet gewoon niet kunnen", zegt de COA-woordvoerster. Volgens haar zijn de bewoners bij terugkomst in Ter Apel uit de bus gehaald, waar ze nu nog steeds zijn. "Sommigen zullen versneld worden afgedaan, zoals dat genoemd wordt." Het COA laat desgevraagd weten dat er nazorg is voor de buschauffeur is, als hij daar behoefte aan heeft. Cynthia laat weten dat slachtofferhulp misschien niet eens zo'n slecht idee is. "Want wat dit met je doet is niet uit te leggen", zegt ze.

Toch wil het ondernemersechtpaar niet alle asielzoekers door het incident over één kam scheren, zo wordt duidelijk uit de Facebookpost. "Wij rijden met regelmaat voor het COA. Gezinnen, maar ook alleenstaande mannen. Mensen die blij zijn dat je ze naar een plaats brengt waar iets te eten is en waar een bed staat. Dankbare mensen, want ja die zijn er wel degelijk."