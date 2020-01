Noordscheschut-trainer Van Meel trots op 'eigen' spelers

Voor de vierde keer op rij stond Noordscheschut in de finale van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. Een finale winnen dat lukte de Schutters alleen in 2016/2017. Ook in deze 43e editie ging Noordscheschut onderuit. Ditmaal tegen Hoogeveen.

Volgens Noordscheschut-trainer Marc van Meel was zijn ploeg niet top in de finale: "Je krijgt de 1-0 te vroeg tegen en dan moet je zorgen dat je je terugvecht in de wedstrijd. In die fase maakt Nick Koster een onnodige overtreding waardoor we in ondertal komen en ook de 2-0 tegen krijgen. Ik denk dat het een wedstrijd was waarin we een aantal kansen hebben gekregen waar we te slordig mee omsprongen. Je moet top zijn en dat waren we in de finale niet. Dat is zuur."

Ondanks het verlies is van Meel ook trots op zijn jongens: "Aan de andere kant, en dan is niet cynisch bedoeld, haalt Hoogeveen met hun beleid de spelers overal weg. Dat wij hier weer met eigen jongens staan en voor de vierde keer op rij in de finale komen. Dan kan ik alleen maar heel trots zijn op die gasten."