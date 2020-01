Vertrekkende Margaritha: 'Deze titel wilde ik de club geven'

Jearl Margaritha nam vv Hoogeveen tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi verschillende keren bij de hand. In de finale tegen Noordscheschut (3-0) was de aanvaller de uitblinker met twee doelpunten.

"Deze titel is wat ik de club wilde geven. Het kwam er in het begin van het toernooi niet helemaal uit, maar ik bleef de steun houden van mijn ploeggenoten. Ze hebben mij helemaal opgepept", prijst Maragritha zijn collega's. "En kijk eens wat het heeft opgeleverd. Na de 1-0 in de finale had ik het gevoel dat het niet meer mis kon gaan."

De finale van Protos Weering betekende het laatste optreden van Margaritha (19) in het shirt van Hoogeveen, want hij vertrekt naar Almere City FC. Dat is de huidige nummer negen van de eerste divisie. "Ik zal in principe bij Jong Almere City beginnen", zegt Maragritha. "Vanuit daar wil ik knallen en dan het eerste elftal bereiken."

'Geweldige atmosfeer'

Naast Margaritha speelde ook Björn Zwikker zijn laatste duel op Protos Weering voor Hoogeveen. Hij vertrekt na dit seizoen naar vv Emmen. "Op een mooiere manier kan ik hier niet stoppen", geniet Zwikker. "Het was een topmiddag, met een geweldige atmosfeer in de hal. Echt supermooi."

Hoogeveen kende nog wel een valse start van de finaleronde. Gramsbergen bleek in de poule met 3-2 te sterk. "Maar daarna versloegen we MSC, de winnaar van vorig jaar. Daar kregen we heel veel energie van", vertelt Zwikker. "De finale was uiteindelijk niet zo moeilijk. Noordscheschut kon niet echt kansen krijgen. Dat hebben we gewoon goed gedaan."

Zwikker heeft dit toernooi genoten van Margaritha. "Hij moest even loskomen, maar in de finale maakte hij ons kampioen. Hij is heel goed, ook op het veld. Hij heeft bepaalde kwaliteiten waar ook andere spelers van kunnen profiteren."

