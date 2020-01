FC Emmen Onder 19 stunt tegen Feyenoord in beker

FC Emmen Onder 19 zorgde vandaag voor een stunt in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Ruud Jalving, dat uitkomt in de Eerste Divisie, versloeg in de 1/16e finale eredivisionist Feyenoord. Na een 1-1 eindstand bleek Emmen beter in het nemen van strafschoppen: 5-4.

Brian Haak groeide uit tot de man of the match. Niet alleen keerde hij twee strafschoppen. Ook behoedde hij zijn ploeg in de eerste helft meerdere malen voor een achterstand tegen de Rotterdammers.

Adams

Bij rust was het dus nog 0-0. In de 49e minuut kwam de thuisclub op voorsprong. Lars Dijk werd in de zestien neergehaald en Joris Adams, die afgelopen zomer de overstap maakte van GOMOS, benutte de toegekende strafschop: 1-0.

Kansen op 2-0 kwam ook, maar Ben Scholte, Bjorn Plaggenborg en Luciano Carty scoorden niet. Dat deed Feyenoorder Noah Naujoks zes minuten voor tijd wel uit een hoekschop. In de resterende minuten werd er niet meer gescoord, al was FC Emmen er via Carty en Scholte wel dichtbij. In blessuretijd verrichte Haak nog een cruciale redding, waarna strafschoppen dus de beslissing moesten brengen.

Penalties

Beide ploegen misten de eerste strafschop om daarna de volgende vier raak te schieten. Er moest vervolgens om en om worden geschoten. Lars Dijk scoorde de vijfde Emmer strafschop, waarna Feyenoord de zesde penalty gekeerd zag worden door Haak.

Welke tegenstander FC Emmen treft in de kwartfinale is nog niet bekend.