Organisatie Ride&Run bedenkt truc om regels te omzeilen: 'Nu is het geen evenement'

Schade aan de natuur beperken

Een evenement dat dus geen evenement heet. Met dit soort trucs proberen evenementenorganisaties soms de regels te omzeilen om zo het aanvragen van ingewikkelde vergunningen te voorkomen.

Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht Meppel vecht vergunningen aan die niet voldoen aan de natuurregels. Hij ziet dit soort initiatieven het met lede ogen aan: "Als je dit hoort, zo'n evenement met vijftig paarden, dan denk je misschien: 'Dat kan toch geen kwaad?' Maar je moet je bedenken dat er elke dag wel mensen zijn die iets van dit gebied willen. Mountainbikers, hardlopers met de hond en paarden. Als je dat bij elkaar optelt dan is het toch een enorme belasting voor een Natura 2000-gebied. Wat al zwaar overbelast is."

Volgens Starre ligt er vooral een taak bij de overheid. "Zij moet de regie nemen. Maak duidelijk wat er al aan verstoring is."

Kromme regels

Hier is Elsenaar het mee eens. "Wij zijn ook in gesprek met de natuurbeheerder, want wij vinden het net zo belangrijk dat de natuur mooi blijft."

Maatwerk zou helpen, want nu is het niet meer te begrijpen. "In de regels van de natuurbeheerder staat dat wanneer je met twee mensen in de natuur bent, het al als evenement wordt aangemerkt. Dus als ik op een zondag met een vriendin een buitenrit wil maken zijn we al een 'evenement'. Als er een feest georganiseerd wordt waar 5000 man komen, is dat ook een evenement. Daar zit best wel een groot verschil tussen. Ik denk dat dit ook lastig is voor natuurbeheerders. Ze moeten ergens een grens trekken, maar waar ligt een redelijke grens?"