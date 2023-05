Dure rapporten doen kleine evenementen de das om

Een zak met geld

Met zo'n onderzoeksrapport moet worden aangetoond wat de stikstofuitstoot is en of het evenement schade toebrengt aan de natuur. Rapporten kosten geld. Om hoeveel geld het gaat is afhankelijk van hoe complex het evenement is. "Als het op hele kleine schaal is, dan heb je het misschien over 1000 à 1500 euro. Als je een evenement hebt wat een groot gebied beslaat dan is dat gewoon een stuk duurder," aldus Slender.