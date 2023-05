Is er nog toekomst voor nieuwe evenementen in de natuur?

Een nieuw evenement in de natuur beginnen, wie durft het aan? Recreatie en natuur botsen steeds vaker. Om schade aan de natuur te voorkomen is het ingewikkeld om evenementen te organiseren in de natuur. Zo moeten er vaak meerdere vergunningen worden aangevraagd bij verschillende partijen.

En dat schrikt nieuwe organisatoren af, zo ziet Hans Slender van het Kenniscentrum Events. "Ik heb natuurlijk nooit contact met een organisator die niet begint, maar ik zie weinig jonge mensen die het nog aandurven."

Marieke Elsenaar (21) van het evenement Ride&Run/Bike in het Drents-Friese Wold herkent dit. "Ik merk ook in de buurt dat mensen er niet aan beginnen. Of mensen die het al jaren doen die er geen tijd en energie in willen steken, wetende dat het toch geen zin heeft."

Vergunningen die niet kloppen

Daarnaast blijken vergunningen die worden afgegeven ook niet altijd te kloppen. Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht Meppel heeft er een dagtaak aan om evenementenvergunningen door te pluizen op fouten. "Het is hard nodig. We hebben honderd zaken lopen tegen de overheid. Dat is de enige manier om het te stoppen. Want je kan het helaas niet vooraf regelen in Nederland. Die wetgeving hebben wij niet goed in Nederland geregeld."

Zo zagen ambtenaren volgens Starre in het verleden nog weleens iets door de vingers. "Bij de gemeente Westerveld bijvoorbeeld, daar halen ze vaak een trucje uit. Dan zetten ze op vrijdag in de krant dat het evenement op zaterdag is. Dan kan je geen bezwaar maken. Maar dat gaan we niet meer doen. Als we dit nog een keer zien dan bellen we 's avonds nog de rechtbank en maken we bezwaar."

Zware bedreigingen

Dit wordt Geert Starre niet altijd in dank afgenomen. Zo werd hij meerdere keren bedreigd. "Dan hoorde ik dat ze mijn huis in de fik wilden steken."

Al ziet hij wel een verschuiving. "Er is een cultuurverandering gaande. De strijd is niet meer gemeen maar wordt gevoerd op inhoud. De organisatoren komen nu vooraf bij ons met de vraag wat ze moeten veranderen zodat hun evenement in de natuur toch door kan gaan."

Stoppen

Wenda Bolhuis, Statenlid van de BoerBurgerBeweging, vreest dat wanneer een evenement niet door kan gaan, het vervolgens helemaal verdwijnt. "Dat doet iets met leefbaarheid van een dorp. Honderden mensen doen mee aan zo'n evenement. Die verbinding mis je dan", denkt Bolhuis.