Nieuw loket moet organiseren evenementen makkelijker maken: 'Kijk naar Overijssel'

Staat van Drenthe over recreatie en natuur

In de Staat van Drenthe gaat het vanavond over recreatie en natuur. Die twee botsen steeds vaker. Aan tafel Geert Starre, hij noemt zichzelf 'Guerilla-jurist'. Hij pluist vergunning na om te kijken of ze kloppen. Klopt dit niet, dan maakt hij bezwaar en zet zo alles op alles om de natuur te beschermen. Marieke Elsenaar van de Ride&Run kreeg haar vergunning niet rond, en komt met een ander plan.