Wat is er dit pinksterweekend te doen in Drenthe?

Klassieke motoren in Grolloo

Ruim honderd motorrijders staan zaterdag aan de start voor de allereerste Classic Demorace in Grolloo. En tijdens de race reis je terug in de tijd, want er doen alleen motoren van vóór 1973 mee. Het is niet gek dat het in Grolloo plaatsvindt, want de allereerste TT in 1925 kwam langs dit dorp. Voor de wedstrijd is er in Grolloo speciaal een stratencircuit afgezet. Vanaf 09.30 uur zijn de ronkende klanken te horen in het dorp.