DOS’46 sluit weer aan na overwinning op PKC

Aanvallen, daar zat de crux voor DOS'46 dit seizoen. In de wedstrijd tegen PKC ging dit stukken beter vertelt Zegwaard: "PKC is één van de topclubs in Nederland. Staan in de bovenste regionen en wij niet. We hebben het ze erg lastig gemaakt. Verdedigend hadden we het al voor elkaar en vandaag konden we ook aanvallend een vuist maken. Als we dat kunnen leveren dan kunnen we het elke tegenstander lastig maken."

Schoppende beweging Jonker uit reactie op gemeen spel

Zes minuten vóór rust was er een opmerkelijk moment. Na een strafworp ontstond er een schermutseling tussen PKC-speler Koppenol en DOS'46 speler Jonker. Zegwaard neemt ons mee naar dat moment: "Jelmer (Jonker) was geblesseerd geraakt in de training. Hij had een gekneusde pink en een bloeduitstorting met ontstekingen. We hebben hem klaargestoomd en ingetapet. Na een strafworp is er een scrimmage om de bal. Het spel ligt stil en de tegenstander knijpt Jelmer in de vinger. Jonker reageert daar op een verkeerde manier op en kreeg rood. Ik kan het niet goed praten maar uit menselijk oogpunt snap ik het wel. Het was bekend dat hij geblesseerd was en Koppenol probeerde hem en ons uit de wedstrijd te halen. Hij is een van onze betere spelers en onze aanvoerder, maar we hebben het daarna goed opgepakt. Max Malenstein deed het als vervanger fantastisch.''

Paar wedstrijden zonder de aanvoerder

Zegwaard verwacht dat hij zijn aanvoerder een paar wedstrijden moet missen door het akkefietje: "Ik ben bang van wel. De beelden spreken voor zich. Ik ken Jelmer als een speler die zich sportief opstelt maar als ik kijk wat er aan vooraf gaat begrijp ik zijn reactie. Hij moet waarschijnlijk een paar wedstrijden op de blaren zitten. Maar vanmiddag hebben we laten zien dat het ook met andere spelers kan."

Grote supportersschare

DOS'46 had veel supporters mee naar Papendrecht. "Mooi om te zien dat er een bus vol met supporters was uit Nijeveen die veel lawaai maakten. Ik hoop dat ze volgende week ook weer aanwezig zijn om als collectief samen met de supporters te strijden en om de punten op te halen." Sluit Zegwaard af.

In de volgende speelronde gaat DOS'46 op bezoek bij GG/Ijskoud de Beste.