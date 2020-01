Sudosa knokt, maar verliest uiteindelijk van VV Utrecht

Het is de dames van Sudosa-Desto niet gelukt om het nieuwe jaar in de Topdivisie te beginnen met een overwinning. De nummer tien trad aan tegen VV Utrecht. Ondanks dat het overtuigend de eerste set won, moest de ploeg van trainer Mark Afman daarna het hoofd buigen met 1-3: 25-14, 21-25, 20-25 en 19-25.

De nummer tien van de Topdivisie wist nog maar vier keer te winnen en hoopte voorafgaand aan deze wedstrijd te stunten tegen de nummer vier VV Utrecht.

Eerste set: 25-14

De ploeg van trainer Mark Afman nam gelijk een flinke voorsprong van 12-6. De zege in de eerste set kwam niet meer in gevaar. De Assenaren speelde solide, maakten weinig fouten en via een harde smash van Cindy Zandstra kwam het op een setpoint. Nadat Sudosa het eerste setpoint niet verzilverde, was het de tweede keer wel raak: 25-14.

Tweede set: 21-25

Ook in de tweede set nam Sudosa snel een comfortabele voorsprong in van 10-6. Opnieuw waren de gasten uit Utrecht in het begin niet bij machte om het verdedigende blok van de Assenaren te breken. In aanvallend opzicht was Cindy Zandstra erg op dreef. Toch wist Sudosa het goede niveau niet vast te houden. De ploeg uit Utrecht kwam zelfs op 20-24. Uiteindelijk overleefde het één setpoint, maar daarna was het verzet gebroken.

Derde set: 20-25

In tegenstelling tot de eerste twee sets was het nu Utrecht dat gelijk een flinke voorsprong nam: 2-7. Via onder meer een knappe pass van Anike van Oosterom, een smash van Chloë Huizinga en een goede aanval van Manon Torenbeek kwam het terug tot 12-14. Daarna verloor het toch de controle over de set en won Utrecht die uiteindelijk met 20-25.

Vierde set: 19-25

De ploeg uit Utrecht nam al gauw een 3-11 voorsprong in. Blokkerend en aanvallend waren de gasten uitmuntend. Toch toonde de ploeg van trainer Mark Afman karakter en kwam terug tot 14-14. De knappe achtervolging gaf Sudosa vervolgens geen vleugels, want VV Utrecht kwam vervolgens op een 16-20 voorsprong. Uiteindelijk wonnen de gasten de vierde set met 19-25.

'We kunnen heel goed volleyballen'

Uiteindelijk treurde coach mark Afman over het verlies, maar was hij wel positief over het spel. In de eerste set laten we zien dat wij echt goed kunnen volleyballen. De servedruk was goed, we waren overtuigend en dan zie je dat je een set kan winnen van de nummer vier. Daarna laten we zien dat we kunnen knokken. Ondanks het verlies hebben we hier laten zien wat we kunnen."

Afman realiseert zich ook dat de punten nog gepakt moeten worden. "De nummers 11 en 12 degraderen. Wij zitten dus nog veilig. En we kunnen winnen van onze concurrenten. Dat is op papier gewoon mogelijk."

Heren Sudosa-Desto behouden koppositie

De heren van Sudosa-Desto hebben wel gewonnen. Ook VoCASA werd aan de zegekar gebonden. De Assenaren verloren de eerste twee sets maar knokten zich terug naar een 3-2 winst. Door de overwinning komt de ploeg van trainer Erik Noordijk op 44 punten en gaat het aan de leiding van de Heren Eerste divisie A.

Volgende week gaat Sudosa-Desto op bezoek bij Rabobank Orion Volleybal HS 2 in Doetinchem.