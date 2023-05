Team Assen beklimt nu al de Alpe d'Huez: 'de benen zijn goed'

Juichend over de finish

Ook al was het niet de hele tocht, toch kwam iedereen juichend de finish over. En dat was niet zonder reden, want toch hebben ze het even 'geflikt', vertelt een trotse lichamelijk docent Cristel de Jong. "Ik ben ontzettend trots op deze groep hardlopers. Want het is niet niks, om zo even de berg op te lopen."