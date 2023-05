Team Assen maakt zich op voor Alpe d'HuZes: 'Verdriet en plezier liggen dicht bij elkaar'

'Onderzoek is ontzettend belangrijk'

Alberta Venema is in Frankrijk om haar twee zoons Mark en Joost te steunen. Ook zij maken deel uit van Team Assen. "Het is fantastisch, ik ben zo trots op ze dat ze meedoen en helpen geld op te halen voor het onderzoek naar kanker. Maar dat geldt voor heel Team Assen. Als ik zie wat ze allemaal doen, dat is gewoon fantastisch. Dat levert heel veel geld op voor het onderzoek en dat is ontzettend belangrijk."

"Er is heel veel geld nodig", weet Venema. "Ik heb zelf borstkanker gehad en dat was een van de slechtst behandelbare borstkankertumoren. Maar dankzij het vele onderzoek heb ik nu een van de best behandelbare borstkankertumoren. Een andere manier van behandelen blijkt bij mijn type tumor veel beter resultaat te geven. Dus mijn prognose is nu heel erg goed."

'Niet raar om emotioneel te worden'

Leerling Annabel Haak haalde tot nu toe al 22.000 euro op voor haar zieke vader. "Hij is de grootste reden dat ik meeloop. Ik zal onderweg heel vaak aan hem denken en dat geeft me een heel fijn gevoel. Iedereen die meedoet heeft een doel en iedereen denkt wel aan iemand, dus is het niet raar om emotioneel te worden. Ik ben heel erg blij dat het kan en dat het ook door school wordt aangeboden. Want zonder goed onderzoek gaat er veel meer mensen dood."