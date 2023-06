Team Assen haalt 220.907 euro op tijdens Alpe d'HuZes

Eén, twee of drie keer je naam

Het spandoek hangt in bocht veertien en is voor Norah, een leerling die lijdt aan kanker en vorig jaar met Team Assen zou meedoen aan Alpe d'HuZes, maar op de dag van vertrek werd opgenomen in het ziekenhuis. Elke deelnemer van Team Assen die daar langst fietst of loopt mag zijn naam erop zetten. Of dat nou één, twee of meerdere keren is. Dat spandoek gaat na de Alpe d'HuZes naar Norah.