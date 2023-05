Na jaren werk is het zover, project rond Fokker-jachtvliegtuig is af

Negen jaar heeft het geduurd, maar dan heb je ook wat. Het jachtvliegtuig de Fokker D21 is af. Een project waar de 77-jarige Jack van Egmond duizenden uren aan heeft gewerkt samen met zijn zoon en kleinzoon in een hangar in Hoogeveen. In juli wordt de kist officieel gepresenteerd op het nabijgelegen vliegveld aan partijen die betrokken waren bij het proces. Het is de enige D21 ter wereld die kan vliegen.

Blijdschap heerst bij kleinzoon Tom Wilps (22) na het afronden van het project. Dertien jaar oud was hij toen hij samen me zijn opa Jack van Egmond begon te sleutelen aan de Fokker en dat schept een band. "Je brengt veel tijd met elkaar door, dat maakt het wel bijzonder. Maar ook de band met de kist die je hebt opgebouwd, ik kan in woorden niet uitdrukken hoe belangrijk de Fokker voor mij en de familie is geworden."

Speciale kist

De 'Dutch Flying Legend' wordt 'ie ook wel genoemd, de Fokker D.21. Het is één van de laatste jagers die Fokker gebouwd heeft in de jaren dertig. Originele vliegtuigen zijn er niet meer, maar replica's wel. Zo staat er één in Soesterberg en nog één in Finland. Beide kunnen niet vliegen. De kist in Hoogeveen dus wel.

Testfase

In april zijn de laatste testvluchten afgerond door de Engelse piloot Dan Griffith. Nu is het wachten op het document dat het vliegtuig officieel is ingeschreven voor gebruik. "Binnen drie of vier weken hopen we het briefje binnen te krijgen", gaat Wilps verder.

Voor zijn opa is het ook een stukje opluchting dat het project is afgerond. "Hij is er veertig jaar mee bezig geweest. In die jaren heeft hij allemaal verschillende onderdelen opgeduikeld. Hij heeft er flink wat tijd in geïnvesteerd de afgelopen jaren."

Speciaal hout

Op een feestelijke bijeenkomst in juli wordt het jachtvliegtuig gepresenteerd aan het publiek. Daar houden alle betrokkenen een praatje. Onder andere producent van vliegtuigonderdelen GKN Fokker is uitgenodigd. Het vliegtuig gaat een rondje vliegen voor de aanwezigen.

De meeste tijd voor het restaureren van het vliegtuig heeft in de voorvleugel gezeten. "Daar heb je speciaal hout voor nodig uit Alaska en is bijna niet meer te krijgen. Op basis van oude uit de jaren dertig hebben we de vleugel helemaal opnieuw opgebouwd."

Blijft vliegen

Voor Van Egmond en Wilps komt er een einde aan het avontuur met de Fokker D21. Het vliegtuig zal niet verdwijnen in een museum. "Dat wil opa niet", legt Wilps uit. "Hij vindt dat de kist moet blijven vliegen. De komende jaren is het jachtvliegtuig dan ook op verschillende shows te zien, maar hopelijk ook tijdens 4 en 5 mei. Hij wil ook dat de Fokker in de familie blijft."

Stilzitten kunnen ze niet. Op dit moment kijken ze alweer uit naar een nieuw project. "Ook een Fokker, maar daar kan ik nog niet zoveel over vertellen", aldus Wilps.