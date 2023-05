Voetbalclub Old Forward bestaat 125 jaar: groot feest met 'dikke verhalen'

'Voetjes van de vloer'

Ongetwijfeld komt Bakhuys ook nog wel voorbij tijdens het feestweekend in Wilhelminaoord. Een weekend waarin veel wordt terugblikt op 125 jaar voetbal in Frederiksoord/Wilhelminaoord. "Donderdagavond was de aftrap van het weekend met een receptie. Daar kwamen meer mensen op af dan verwacht", glundert voorzitter Bergsma.

Gistermiddag was er een familiedag op het sportpark, gevolgd door een barbecue. Daarna gingen de voetjes van de vloer in de feesttent. Rustig bijkomen is er niet bij, want vandaag is er overdag een programma voor de jeugd met clinics. "Aan het eind van de dag hebben we nog wedstrijden met regioteams en 's avonds is het weer feest."

Morgenochtend is er nog een zogeheten dikkeverhalenochtend. Want verhalen zijn er zeker. "De 89-jarige Jan Mos heeft heel veel dingen bewaard", vertelt Bergsma. "De club had ooit een financiële dip. Zo'n vijftig, zestig jaar geleden leende meneer Mos de club 100 gulden. Hij heeft de papieren nog, waarop staat dat de schuld in termijnen van 10 gulden per jaar wordt afbetaald." Ook is er een expositie met allerlei historische foto's en video's. Het feestweekend wordt afgesloten met een wedstrijd in tenues van vroeger.