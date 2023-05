Gevechtsvliegtuigen maakten noodlandingen in Borger-Odoorn: zes monumenten onthuld

In Drenthe hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog zo'n 150 gevechtsvliegtuigen een noodlanding moeten maken. Niet alle plekken zijn in kaart gebracht of zijn geschikt voor een monument, maar in de gemeente Borger-Odoorn zijn er nu zes, in de vorm van een informatiepaneel. Het laatste is vanmiddag onthuld.

Van de noodlanding zelf is ruim 77 jaar na dato natuurlijk niets meer te zien aan het Zuiderdiep in Tweede Exloërmond. Daarom wil Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe de vliegtuigcrashes in beeld brengen en herdenken. Onder de noemer Lost Wings '40-'45 zijn er inmiddels in heel Drenthe 26 borden geplaatst die iets vertellen over de luchtgevechten en noodlandingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

'Belangrijk om te laten zien'

In Borger-Odoorn helpt de historische vereniging Carspel Oderen met het verzamelen van informatie voor op de zes herdenkingspanelen. "We kijken naar de geschiedenis en in deze tijd is het nog steeds belangrijk om te laten zien wat er destijds gebeurde en wie zorgde voor onze bevrijding", vindt Roelof Hoving van de historische vereniging.