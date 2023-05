Camping De Berken in Gasselte wil uitbreiden en is in gesprek met Aa en Hunze over plek

Camping De Berken in Gasselte wordt mogelijk een stuk groter. De eigenaar wil de camping uitbreiden en is met de gemeente Aa en Hunze in gesprek om een stuk grond te kopen. Maar een kleine groep inwoners van Gasselte is het niet eens met de procedure rond die verkoop.

Het gaat om een stuk bosgrond aan de noordzijde van de camping, van zo'n 6600 vierkante meter, met ruimte voor vijftien accommodaties. Op dit moment heeft de natuurcamping een oppervlakte van 3,5 hectare, met plek voor ongeveer 145 plaatsen.

Uitbreiden is volgens de eigenaar noodzakelijk om winstgevend te blijven. "Het bedrijf zit al drie generaties in onze familie en dat willen we graag voortzetten", aldus Jos van der Weide. "Of we moeten het hele bedrijf verkopen en op een andere plek verder gaan. Maar dat is ook geen optie."

Enige mogelijkheid

Het beoogde bosperceel ligt tussen de camping en een begraafplaats. Volgens de campingeigenaar is deze plek de enige mogelijkheid om uit te breiden. "Wij willen liever een andere plek, maar dat is geen optie. We zitten namelijk omringd door Natura 2000-gebied", aldus Van de Weide. "Dit is daarom het laatste stuk grond dat grenst aan ons perceel waar we uit kunnen breiden."

Aan de uitbreiding zitten veel voorwaarden verbonden. Zo ligt het gebied binnen het grondwaterbeschermingsgebied de Drentsche Aa. "We moeten rekening houden met het grondwater, leggen een waterbuffer aan en laten geologisch onderzoek doen", zegt Van de Weide.