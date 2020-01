Proef met biologisch afbreekbare kunstgraskorrels tot nu toe succes

"We zijn in september gestart", zegt Bas Krins van Senbis, het bedrijf dat de korrel ontwikkelde. "De proef verloopt uitstekend. De belangrijkste vraag is alleen hoe de korrels zich over vijf tien tien jaar houden."

De ultieme droom van Krins is dat de kunstgrasvelden van profclubs ook gebruik gaan maken van de biologisch afbreekbare korrels. "We zijn nu bezig met een certificeringstraject", vertelt Krins. Mocht Krins zo'n duurzaamheidscertificaat krijgen, dan ligt de weg open voor z'n bedrijf.

Het bedrijf Senbis is al lange tijd bezig met de biologisch afbreekbare korrels. Het duurde zo'n drie tot vier jaar om de korrels te ontwikkelen. Sinds vorig jaar zomer worden ze getest bij SC Erica. Het duurt nog wel even voordat alle testresultaten bekend zijn. Om alles te weten, moet je de korrel ongeveer tien jaar lang testen, net zolang als de levensduur van een kunstgrasveld. Hoe de biologisch afbreekbare korrels gemaakt worden, wil Senbis niet zeggen.

Rubberkorrels

De laatste jaren is er veel gedoe over de kunstgrasvelden met rubberkorrels. Op een groot kunstgrasveld liggen er ongeveer 20.000 vermalen autobanden. Volgens de NOS waaien omgerekend zo'n dertig banden per jaar van het veld af. De korrels komen daarmee buiten de velden terecht. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de rubberkorrels schadelijk kunnen zijn voor de biodiversiteit.

De rechter legde de gemeentelijk beheerder van voetbalvelden in Enschede een boete van duizenden euro's op, omdat de korrels in het milieu terechtkwamen. Ook andere clubs hebben een juridische procedure aan hun broek hangen. De biologisch afbreekbare korrels zouden daarom uitkomst kunnen bieden. "We krijgen enorm veel reacties. Heel veel gemeentes zijn enthousiast", aldus Krins.

