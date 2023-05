Wilhelmina, konijneninbraak en monstervis: het gebeurde echt in Emmermeer

Leeshonger was groter

De verhalen van Boelens lijken af en toe zo uit een detectiveroman te zijn weggelopen. Wie kent het mysterie van de inbraak met konijnen? Begin jaren zestig wordt de familie opgeschrikt door gestommel en geklingel in de winkel beneden hun slaapkamers.

Egbert neemt polshoogte. De deur is geforceerd, maar er is niets gestolen. Na een provisorische reparatie keert Boelens weer terug naar bed. "De volgende morgen blijkt er toch een bundel strips gestolen te zijn. Nog vreemder: op de winkelvloer huppelen vrolijk een viertal konijnen rond." Boelens en de politie staan aanvankelijk voor een raadsel. De inbreker kan later alsnog worden opgepakt en dan komt de aap uit de mouw.

Bij zijn eerste poging schrikt de dief van de winkelbel. Daarop besluit hij een aantal konijnen elders te stelen. Het was immers bijna kerst. Op de terugweg doet hij een nieuwe poging, deze keer met meer succes. Zijn oog valt op de strips, maar in zijn meegebrachte zak is door de konijnen geen ruimte meer. De leeshonger is groter, want hij laat de beesten los in de zaak om zo ruimte te maken voor de lectuur.

De verdwenen eenden

Het raadsel van het monster van de bosvijver valt in dezelfde categorie. "Het verhaal ging rond dat er een of ander gevaarlijk beest in het water was. Er verdwenen zomaar eenden. De verhalen werden hoe langer, hoe gekker. Alsof we een eigen monster van Loch Ness hier hebben."

Roelof mag zelf graag vissen en werpt regelmatig een hengeltje uit bij de vijver. Op een dag, hij is ongeveer acht jaar oud, ziet hij iets dobberen op het water. "Het bleek een enorme snoek te zijn. Wel een meter lang!" Het beest viel ten prooi aan zijn eigen gulzigheid: gestikt in een van de eendjes.

Mysterie opgelost, waarop Boelens het dier uit de vijver vist. Het beest gaat vervolgens op de pakjesdrager van zijn fiets. "Ik liet hem aan iedereen zien. 'Kijk eens wat ik heb, jongens.' Op een gegeven moment had ik heel Emmermeer op de been, geloof ik." Het monster kreeg een laatste rustplaats bij de volkstuintjes. "Pal naast begraafplaats Wolfsbergen, hoe toepasselijk wil je het hebben?"

