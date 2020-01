Staatssecretaris blij dat Hoogeveen overlastgevende asielzoekers opvangt

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid is blij dat de gemeente Hoogeveen bereid is om overlastgevende asielzoekers op te vangen. Vanaf februari krijgt Hoogeveen een zogeheten Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL), ook bekend als 'aso-azc'.

In de HTL komen asielzoekers die in de reguliere opvang grote problemen veroorzaken. "Het zijn de heel vervelende asielzoekers", vertelt ze in het televisieprogramma WNL Op Zondag. Als ze de fout ingaan, worden ze via een lik-op-stukbeleid aangepakt. "We mogen ze niet helemaal opsluiten. Ze kunnen er dus nog wel uit, maar ze zijn wel heel erg ingeperkt."

'Verpesten het voor anderen'

Broekers-Knol hoopt dat de HTL andere gemeentes lucht geeft. "Zodat als iemand het écht verstiert, diegene daar geplaatst kan worden", zegt ze bij WNL. "Overlastgevers zijn onacceptabel. Ze verpesten het voor mensen die echte vluchtelingen zijn. Ik vind het belangrijk om mensen die vluchten voor oorlogsgeweld opvang en bescherming te kunnen bieden."

Tot nu toe werden in Hoogeveen ernstige overlastgevers opgevangen in de Extra Begeleiding- en Toezichtlocaties (EBTL). De pilot draaide in Hoogeveen en Amsterdam. De locatie in Amsterdam werd vorig jaar oktober al gesloten, de EBTL verandert in Hoogeveen dus in een HTL. Dat is een strengere opvang.

Ter Apel

In de uitzending van WNL Op Zondag wijst de staatssecretaris ook naar Harderwijk. Daar wordt volgens haar goed werk verricht, omdat er korte lijnen zijn met de zogeheten ketenmariniers, de politie, het Openbaar Ministerie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Broekers-Knol wil de methode in Harderwijk ook uitrollen in andere gemeentes waar asielzoekerscentra staan.

Staatssecretaris Broekers-Knol kwam in de uitzending ook nog even terug op de video's die vorig jaar opdoken uit Ter Apel. Daar veroorzaakten asielzoekers - die voornamelijk uit veilige landen zoals Marokko komen - zoveel overlast, dat er uiteindelijk een speciale asielbus werd ingezet. Dat is een speciale pendelbus het azc in Ter Apel en Emmen.

Broekers-Knol vindt de opstootjes bij de bus 'verschrikkelijk'. "Die mensen komen naar Nederland omdat ze asiel willen. Dan is het wel aangenaam als je bereid bent om te zien dat wij je vriendelijk opvangen. Zo moet je niet omgaan met het land dat jou gastvrij ontvangt", aldus de staatssecretaris bij WNL.

