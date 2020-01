Drenthe Toen #19: Smokkelen in het grensgebied en brute straf voor een moordenaar

Verder in Drenthe Toen aandacht voor onder andere de tv-serie Streekgenoten en een bijzonder verhaal over een moordenaar in Spijkerboor.

Drenthe Toen Podcast van 12 januari

Onderwerpen

2.09 - In de tv-serie Streekgenoten vertellen ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog hun verhalen aan Paulien Bakker. Getuigen uit de Gronings-Drentse Veenkoloniën vinden het fijn dat er een serieus luisterend oor voor ze is of zijn gewoon blij dat ze hun avonturen mogen vertellen.

11.00 - Hoe was het leven in de grensstreek in de periode van de oorlogen en daarna? Dirkje Mulder-Boers promoveert op dat onderwerp. Ondanks dat de Eerste Wereldoorlog minder in het collectief geheugen zit, was langs de Drents-Duitse grens wel degelijk wat te merken van die oorlog. En waar een grens is, wordt gesmokkeld.

23.24 - Old Neis: Aaldert Oosterhuis leest rechtbankverslaggeving uit 1901. Een dove, spraakgebrekkige Amsterdamse landloper stal een haan en een dronken Assenaar gaat in een smederij op de vuist.

27.30 - In het RONO-radioarchief vertellen inwoners van Westerbork in 1986 over oudejaarsgebruiken. Het gaat over drank, slepen en fikkie stoken.

31.18 - In Spijkerboor wordt in café 't Keerpunt het verhaal over Anton Link verteld. Hij vermoordde een jonge dominee en werd gruwelijk bestraft. Daarvoor was hij al op een bijzondere manier vastgezet.

38.15 - Lydia Tuinman duikt in de verhalen rond Drentse keramiek. In de expositie Noorderwerk in het Veenkoloniaal Museum in Veendam is aandacht voor keramiek uit het Noorden van 1880 tot nu.

47.20 - Egbert van der Veen maakte in 1994 en 1995 reportages over 50 jaar bevrijding. Samen met Michiel Gerding wordt stilgestaan bij de slachtoffers.

1.03.32 - Op 15 maart wordt de DHV-prijs uitgereikt door de Drentse Historische Vereniging (DHV). Ferry Sieders legt uit wie er in aanmerking komen.

1.07.48 - Heilien Tonckens loopt Wapserveen uit en ziet een statige boerderij met een toegangspoort die beter ergens anders had gepast.

1.13.38 - Robbert Oosting sluit deze aflevering af met werk van Wiebe Kruijer.

Gasten

Paulien Bakker - tv-maker

Dirkje Mulder-Boers - Auteur van het boek De grens getrokken. Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914-1964

Paul Brood - Historicus

Ferry Sieders - Jurylid DHV-prijs

Heilien Tonckens - groenontwerper en landschapsadviseur

Presentatie

Sophie Timmer

