Van der Burg laaiend op misdragingen asielzoekers: 'Dat is tuig'

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) is laaiend op de groep asielzoekers die zich gisteren misdragen heeft toen zij per bus van Ter Apel naar Den Haag werden overgebracht.

"Dat is tuig. Het is echt schandalig. Voor mijn part waren ze langs de snelweg uit de bus geschopt." Hij vindt het onbegrijpelijk dat mensen die asiel in Nederland vragen zich zo misdragen.

Ontruiming

De staatssecretaris zei dit voorafgaand aan de ministerraad. De groep asielzoekers is uiteindelijk in Ter Apel uit een bus gezet na vernielingen aan boord. De politie laat vandaag weten met ongeveer dertig collega's te hebben geholpen bij de ontruiming. Er is niemand opgepakt en de ontruiming is rustig verlopen, aldus een woordvoerster.