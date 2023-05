Appelboom herinnert Assen voortaan aan openhouden JWF-kazerne

Een appelboom als symbool voor een nieuwe start: het klinkt de gemeente Assen en Defensie logisch in de oren. Vandaar dat vandaag een boom werd geplant bij de Johan Willem Frisokazerne in Assen, om het openhouden van de kazerne te vieren.

In februari werd al duidelijk dat de kazerne, zij het in afgeslankte vorm, open zou blijven. Sterker nog, het kabinet investeert zo'n 100 miljoen in de kazerne. "Het was hard werken om de kazerne open te houden", blikt burgemeester Marco Out terug. "Deze appelboom staat voor het einde van een bijzondere periode en de start van een nieuw begin."

Steun uit de regio

Volgens commandant van het 13e infanteriebataljon Laurens van Leussen is de kazerne vervlochten met de Asser samenleving. "Er is veel verbinding tussen de omgeving en militairen. Dat is juist in deze tijd heel belangrijk."

De commandant haalt nog maar eens aan dat het niet voor het eerst was dat de toekomst van de Asser kazerne ter discussie stond. "Maar de enorme steun in de regio gaf vertrouwen in een goede afloop", zegt hij. "Ik ga ervan uit dat hiermee een punt achter de discussie komt. De kazerne blijft in Assen en dat markeren we met deze boom."

Solide basis

Burgemeester Out denkt dat er met de grote investeringen in de kazerne een 'solide basis' ligt voor de komende jaren. "Als je zo'n investering doet, ga je hier niet snel meer weg." Wel benadrukt hij dat enkele gebouwen een andere bestemming gaan krijgen. "Wat dat is, weten we nog niet. Daarover zijn we in gesprek met allerlei partijen en inwoners van Assen."