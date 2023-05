Muskusrattenbestrijders maken meters: 'Stuk efficiënter'

De drastische afname van de muskusrat leidt tot een volledig andere werkwijze. Tien jaar geleden was het zwaar werk, dat langzaam vorderde, bevestigt bestrijder George Wildeboer. "Je begon dan vooraan in de sloot en dan maar zien hoever je kwam. Soms deed je op een dag een sloot, soms drie sloten, maar zeker geen kilometers lang."

Meters maken

Tegenwoordig gaan bestrijders veel minder het water in om vallen te zetten. Met de quad kunnen zij daarom meters maken. "Dat is voor ons een heel stuk efficiënter. We kunnen veel meer kilometers maken dan voorheen."

De bestrijding van de muskusrat vordert dus gestaag, maar volgens Johan Goos is er nog steeds een lange weg af te leggen. In 2034 moet het dier tot aan de landsgrenzen zijn verdreven. "Dat is een afspraak die met alle waterschappen in Nederland is gemaakt en daar ligt nog een behoorlijke uitdaging om dat te realiseren, want niet alle waterschappen hebben dat goed onder controle."