Het Drentse verhaal achter de honderdduizend Europese Stolpersteine

De goudkleurige struikelstenen ter nagedachtenis aan slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog zijn in Drenthe niet meer uit het stads- en dorpsgezicht weg te denken. Vrijdag werd de honderdduizendste Stolperstein van Europa gelegd in het Duitse Neurenberg, met daarop de naam van verzetsheld Johann Wild, een van de slachtoffers van het nazibewind.

Met elke geplaatste struikelsteen wordt gewerkt aan het levend houden van een collectieve herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Dat het leggen van de stenen gestaag vordert, blijkt uit het aantal van 100.000 dat sinds 1992 door heel Europa is aangelegd.

"Dat zegt eigenlijk in de eerste plaats dat wij nog niet klaar zijn met herdenken. Niet alleen in Duitsland, want Stolpersteine liggen inmiddels in 25 Europese landen", vertelde Frank van Vree, oud-directeur van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) op NPO Radio 1.

Eerste Drentse stenen in Zuidlaren

De eerste Drentse struikelstenen werden aangelegd in het Zuidlaarder trottoir. Dat gebeurde in april 2009. Hans Sietsma was er als bestuurslid van Behoud Synagoge Zuidlaren nauw bij betrokken. "We lazen over de Stolpersteine en dachten: kunnen we ze in Zuidlaren niet aanleggen?", reconstrueert hij.