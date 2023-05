Ernstig zieke Jenoah (5) heeft de dag van z'n leven bij de politie en op het vliegveld

Met loeiende sirenes kwamen twee politiewagens vrijdagmiddag zijn straat in Slochteren inrijden. Jenoah stond flink te glunderen in zijn politiepakje, die hij een dag eerder van Make-A-Wish in de brievenbus had gekregen. De politieagenten namen Jenoah mee naar Zuidlaren, waar hem allerlei verrassingen stonden te wachten.

Kwaadaardige tumor

Jenoah werd eens flink in het zonnetje gezet, omdat hij heel erg ziek is. Vorig jaar werd er kanker bij hem geconstateerd, een spierceltumor. "Dit is de dag dat hij in het middelpunt mag staan. We hebben gekeken wat hij het allerliefste wil doen, en dat is toch echt een politie-ervaring", vertelt zijn moeder Jose Toren.