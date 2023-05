Internationale Drenthe Cup in Meppel is terug: 'Het toernooi staat altijd als een huis'

94 teams uit binnen- en buitenland strijden dit weekend in Meppel om de Drenthe Cup. Voetbal staat centraal voor de jeugdteams uit negen verschillende landen, maar ook voor vertier buiten het veld wordt gezorgd.

Het toernooi wordt gespeeld op de velden van MSC en Alcides, de organiserende verenigingen die zelf ook meedoen aan de Drenthe Cup. Teams uit acht landen uit heel Europa reizen af naar Meppel. Naast veel Duitse teams zijn er teams uit Bosnië en Herzegovina, Denemarken, België, Frankrijk, Engeland, Wales en natuurlijk Nederland.

Goede reputatie

Dat teams uit zoveel landen elk jaar weer meedoen aan de Drenthe Cup zegt iets over de goede reputatie van het toernooi. "Zelf zijn we soms ook wel eens verbaasd over het succes", zegt Henk Veenema, voorzitter van Euro Jeugd Voetbal Meppel en organisator van de Drenthe Cup. "Een paar jaar geleden op de jubileumeditie kregen we op een conferentie in Duitsland veel goede berichten binnen, dat ons toernooi een goede reputatie heeft omdat veel buitenlandse teams meedoen."

Veenema weet het geheim achter het succes. "De accommodatie wordt heel goed bevonden, de velden liggen er meestal mooi bij. Zonder onszelf al te veel schouderklopjes te geven: het toernooi staat altijd als een huis."

Belangrijk voor Meppel

Ook het programma naast het veld scoort. "Voor de jongste jeugd organiseren we altijd een disco", zegt Veenema. "Voor de oudere jeugd organiseren we ook altijd wel wat, maar die doen ook vooral hun eigen ding."

De Drenthe Cup is niet alleen van belang voor het voetbal in de regio: ook voor Meppel is het toernooi echt belangrijk. "De oudere jeugd maakt volop gebruik van de horeca. Alles is heel compact, je loopt zo van het sportpark naar het centrum, dat is ook een groot voordeel", zegt Veenema. "Veel buitenlandse teams leren Meppel en de regio kennen en zien wat de stad en omstreken te bieden hebben." Dit jaar verblijven de teams parken in Kampen en Wijhe.

Balen

De afgelopen jaren ging het internationale toernooi niet door vanwege corona. "Vorig jaar waren er lange tijd veel onzekerheden", zegt Veenema. "Nederland zat soms gedeeltelijk sop slot, we wisten niet of buitenlandse teams wel naar Nederland zouden komen. Toen hebben we eind januari besloten om het toernooi niet door te laten gaan."

Voorzitter Veenema baalde er flink van. "Achteraf had het misschien wel gekund. Maar daarom zijn we dit jaar extra blij dat de Drenthe Cup weer door kan gaan. We hebben er heel veel zin in."

Publiek