Verpleegkundige voor tuchtrechter na seksuele relatie met patiënte GGZ Drenthe

Een verpleegkundige is door GGZ Drenthe voor de tuchtrechter gedaagd omdat hij een seksuele relatie aanging met een patiënte van de instelling. "GGZ Drenthe wil vooral duidelijk maken dat je hier niet mee weg komt", zei advocaat Gerard Beernink vandaag in Zwolle namens de instelling.

Volgens de verpleegkundige begon de relatie op zijn laatste werkdag bij GGZ Drenthe. Hij kende de vrouw enkele maanden. Zo was hij meerdere keren met haar mee geweest naar de psychiater. De man gaf aan achteraf te weinig bij stilgestaan te hebben wat het voor de vrouw betekende dat ze een relatie kreeg met een van haar behandelaars.

De verpleegkundige wist dat hij geen relatie met een patiënte mocht aangaan, ook niet nadat hij een andere werkgever had gevonden. Hij zei niet weten dat het ook strafbaar kon zijn. De man noemde die relatie de grootste fout uit zijn leven. Hij werkt inmiddels ergens anders in de zorg, maar heeft daar geen direct contact met patiënten.

Niet in beslotenheid

De verpleegkundige had een verzoek gedaan om de zaak in beslotenheid te behandelen. Daar ging het tuchtcollege niet in mee. Volgens de patiënte wilde de man vooral voorkomen dat zij de zitting zou kunnen bijwonen. Ze besloot desondanks thuis te blijven, omdat de zaak 'al een enorme impact heeft gehad op haar persoonlijke en werkzame leven'.