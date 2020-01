Hunebed-limoncellotaart niet genoeg voor Drentse deelnemer Heel Holland Bakt

De deelnemers moesten als derde opdracht van het bakweekend een taart met streekproducten maken. Jeroen koos daarbij voor limoncello, want in Peize wordt de beste limoncello van de wereld gemaakt. Om de taart nog Drentser te maken, bouwde hij een hunebed op zijn baksel.

Taart met leermomenten

Hoewel hij zelf tevreden was over de taart, had jurylid Robèrt van Beckhoven nogal wat op- en aanmerkingen. "Er zitten vaktechnische foutjes in, de bodem is niet goed. Hij snijdt moeilijk en brokkelt af. De mousse is wel lekker", zei de Meester Patissier.

Collega-jurylid Janny van der Heide proefde de limoncello niet terug in de taart. "Er zitten leermomenten in de taart."

Opgeheven hoofd

De 31-jarige bakker zag zijn aftocht al aankomen, geheel tevreden over de technische opdracht van het bakweekend was hij namelijk ook al niet. "Dit was het, ik vind het een logische stap. Ik heb gedaan wat ik kon en ik ga met opgeheven hoofd de tent uit", besloot hij de uitzending.