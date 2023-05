Door een botsing tussen drie auto's op de A28 bij de Wijk is een lange file ontstaan. De weg is inmiddels weer vrij, maar om 17.00 uur stond er nog 5 kilometer file, wat zorgde voor meer dan een kwartier vertraging.

Het ongeluk gebeurde iets voor 16.00 uur in de richting van Staphorst naar de Wijk. Volgens omstanders is er een persoon gewond geraakt. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment niet bekend.