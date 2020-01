Krijgt De Gaffel in Valthe een Michelinster? 'Het is wel iets magisch'

Het zou zomaar eens kunnen dat restaurant De Gaffel in Valthe straks een Michelinster krijgt. Het restaurant wordt in elk geval getipt als grote kanshebber in het Noorden voor zo'n ster. En ook al zitten chef-kok Roderik Seubers en gastvrouw Amanda Rixtum 'best wel heel erg in spanning', "we doen het niet voor een Michelinster, al heeft het toch wel iets magisch."

De bekendmaking van de prestigieuze Michelinsterren is in januari een jaarlijks terugkerend feestje in het Amsterdamse DeLaMar Theater, waar heel culinair Nederland weer reikhalzend naar uitkijkt. Kanshebbers zitten dan in spanning in de zaal, in afwachting van 'Het Moment'.

Maar het Drentse ondernemerspaar zelf is daar helemaal niet van de partij, uitgedost in hun allermooiste kostuum. En dat is niet, omdat ze er helemaal geen fiducie in hebben. Het duo Seubers-Rixtum is vanmorgen gewoon in Valthe op het bedrijf, 'omdat de stucadoor straks langskomt'. "We zijn dicht tot 17 januari, en zijn even druk met een interne verbouwing van het kantoor", vertelt Rixtum. "Anders waren we in het buitenland geweest, met vakantie, zoals altijd rond deze tijd."

Niet hoogste doel

Eigenlijk willen ze er helemaal niet zoveel poespas omheen, rond 'de eventuele Michelinster'. Want dat is niet hun hoogste doel. Goed en eerlijk eten voor de gasten maken, die er dan volop van genieten, dat is wat ze nastreven. En dan vooral een verrassingsmenu dat past bij de seizoenen, daar is Roderik Seubers als chef-kok een ster in. En de grote moestuin waar van alles uitkomt, die ligt pal achter de grote boerderij, waar De Gaffel inzit.

Daar knorden een paar jaar geleden ook nog speciale varkens, die er jongen kregen, om later op speciale wijze voorgeschoteld te worden. Maar ook dat erbij doen zelf, en ze afleveren voor de slacht, dat werd de chef-kok 'toch net allemaal iets te veel'. Ergens in de regio fokken ze nu die wolvarkens op.

Goede leerschool

Seubers heeft een goede leerschool gehad. Het begon al bij opa, die van lekker eten hield en jager was. Op z'n twaalfde wist hij al dat hij kok wou worden, en ging vervolgens in de leer bij De Groene Lantaarn. Na De Bokkenpruik in Hardenberg, kwam hij in Valthe in De Gaffel terecht dat nu zijn eigen restaurant is.

Hoe hij dat nu runt, en hoe hij daar al een tijdje bezig is in de keuken met de bijzondere menu's die hij telkens weet voor te schotelen, daar ligt volgens culinaire kenners de absoluut de kiem voor de Michelinster. Ook al zijn de controleurs voor de Michelinsterren eigenlijk niet zo van de verrassingsmenu's, maar meer van de vaste menukaart. Zelf is de Drent er nuchter onder. "We gaan het zien."

Michelinsterren weg

Drenthe kan een restaurant met een Michelinster trouwens heel goed gebruiken. De Groene Lantaarn met twee sterren vertrok vorig jaar namelijk uit Drenthe, van Zuidwolde naar Staphorst. En De Loohoeve in Schoonloo, dat ook een ster heeft, staat op het punt te vertrekken naar het Groningse Hoogkerk. Wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk, maar ze gaan weg. De enige die dan in Drenthe overblijft is De Vlindertuin in Zuidlaren.

Chef-kok Roderik Seubers van De Gaffel is straks live op Radio Drenthe te horen om 8.30 uur over de kans die ze maken op de Michelinster.