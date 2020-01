Aantal horecagelegenheden in bijna alle Drentse gemeenten gestegen

Het aantal horecagelegenheden in Drenthe is in acht jaar tijd gestegen met bijna acht procent naar een totaal van 1003. Die stijging ligt lager dan het landelijke gemiddeld van 16 procent.

In bijna alle Drentse gemeenten is een stijging te zien van het aantal hotels, restaurants en cafés. Alleen in de gemeente Meppel is het aantal sinds 2012 gelijkgebleven met het aantal in 2020. Westerveld is de enige gemeente waar het aantal horecagelegenheden is gedaald tussen 2012 en 2020.

Aantal per duizend inwoners

De grootste stijger is de gemeente Aa en Hunze met een toename van 30 procent. In de gemeente Noordenveld is het aantal horecagelegenheden met 25 procent gestegen naar zeventig horecagelegenheden.

In de gemeenten Westerveld, Coevorden en Aa en Hunze staan met 2,4 de meeste hotels, restaurants en cafés per duizend inwoners. De gemeente De Wolden is met anderhalve horecagelegenheid per duizend inwoners het dunst bezaaid van alle twaalf gemeenten.

Landelijk steken toeristische trekkers als Zandvoort en de Waddeneilanden erbovenuit voor wat betreft de meeste horecagelegenheden per duizend inwoners. Amsterdam heeft in absolute aantallen de meeste horecagelegenheden. Eén op de tien horecagelegenheden van Nederland staat in Amsterdam.

Minder kroegen, meer koffietentjes

Volgens Martijn de Bruin van Datalinq, dat de gegevens verzamelde, zit de groei in de landelijke horeca hem niet in een toename van het aantal kroegen of restaurants, maar meer in een toename van het aantal daghorecagelegenheden, zoals koffiebars en lunchrooms. Die komen de laatste jaren vooral voor in leegstaande winkelpanden. Omdat de leegstand van winkelpanden toeneemt, neem het aantal koffiebars en lunchrooms ook toe, blijkt uit het onderzoek. Behalve koffietentjes zijn er ook steeds meer afhaal- en bezorgrestaurants.

Volgens Datalinq daalt landelijk gezien het aantal ouderwetse kroegen met 18 procent.