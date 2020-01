Winkeliers Marsdijk balen: 'Twee gesloten supermarkten kost klanten'

Jelte Bloem gaat in de Zuivelhoeve in Marsdijk klanten mislopen door twee dichte supermarkten (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

"Natuurlijk krijgen we er straks wel iets heel moois voor terug, met twee moderne supermarkten. Maar het had wat ons betreft echt anders gemoeten, waardoor wij als winkeliers er ook het minste last van zouden hebben."

Machteloos

De winkeliersvereniging heeft nog wel geprobeerd de 'zeer ongelukkige planning' terug te draaien, zo zegt voorzitter Paul Albronda, maar tevergeefs.

"We hadden eerst te horen gekregen dat eerst Jumbo de boel over de kop zou gooien en een paar weken dicht zou gaan en dat pas daarna supermarkt Lidl zou gaan slopen en bouwen. Ineens werd dat verhaal anders, het werd gelijktijdig. Dan doe je nog wel een uiterste poging om dat via de hogere heren op het hoofdkantoor nog te veranderen, maar dat lukt dan niet", reageert Albronda.

"Waarom niet, geen idee. Maar het is niet anders. Balen natuurlijk en ik snap de boosheid van de winkeliers hier ook wel, alleen je staat verder machteloos."

Door zure appel heen bijten

Bovendien wijst Albronda erop dat het gemis van de supermarkten 'slechts van tijdelijke aard is'. "Je praat over dik twee weken dat er helemaal geen supermarkt open is hier. Eind deze maand gaat Jumbo weer open, in een mooi nieuw jasje. En in het najaar is er een prachtig grote Lidl" , klinkt het positief.

"Ook komt er nog een verfraaiing van ons binnenplein, worden de overdekte passages naar de winkels aangepakt en komt er extra parkeerplaats. En de parkeerplekken die er zijn, die gaan eruit en worden breder. Dus al met al krijgen we er wel iets heel moois voor terug, je moet nu alleen even door de zure appel heen bijten", besluit de voorzitter van de winkeliersvereniging.

De LIDL in winkelcentrum Marsdijk is dicht vanwege een forse uitbreiding: tijdelijk zitten ze in een pand aan de Weverstraat (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

