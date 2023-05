Gemeente Assen kan verder met plannen voor Havenkwartier

De gemeente Assen kan aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen voor het Havenkwartier. Het college van burgemeester en wethouders heeft groen licht gegeven voor de zogenaamde concept-structuurvisie.

In deze visie staan de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe wijk met ongeveer 650 woningen die in het Havenkwartier moet komen. De komende tijd gaat de gemeente de plannen voorleggen aan de huidige gebruikers van het gebied, ondernemers, toekomstige bewoners.

"We laten ons heel graag verrassen door andere meningen en inzichten", zegt wethouder Cor Staal. "We organiseren fysieke bijeenkomsten en ook is het mogelijk om de plannen online te bekijken en er input op te geven."

Nieuw leven inblazen

Assen wil al jaren het verpauperde industriegebied rond de Havenkade ontwikkelen tot woonwijk. Zo werd in 2012 het masterplan Havenkwartier vastgesteld. Maar vanwege bezuinigingen belandde het plan een paar jaar later in de ijskast. Nu worden de plannen alsnog nieuw leven ingeblazen.

"Natuurlijk is de vraag naar betaalbare woningen de laatste jaren enorm gestegen", zegt wethouder Staal. "Los daarvan is de locatie van het Havenkwartier uniek: tussen de binnenstad en het buitengebied én op loopafstand van het station."

Verschillende soorten woningen

In de concept-structuurvisie voor het Havenkwartier staat onder andere dat in de nieuwe wijk plek is voor verschillende soorten woningen. Van woningen met een tuin tot appartementen, en van prijzige huizen tot sociale huurwoningen. Tussen de woningen is plek voor groene binnenplaatsen.