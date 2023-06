'Monumentale boerderijen kunnen heel goed woningen worden'

Pieter Brink zit in het bestuur van de stichting Drents Agrarisch Erfgoed. Hij zegt te vrezen dat het Drentse landschap wordt aangetast door die opgave van 13.000 woningen. Op het symposium wijst hij erop dat kernen steeds meer aan elkaar vastgroeien. "Dan verdwijnt het platteland. Dat is niet wat je wilt. En tegelijkertijd wil je ook niet dat er allerlei plukjes woningbouw op het platteland verschijnen. Het is belangrijk om daarover na te denken. En keuzes te maken."

Splitsen moet kunnen

Herbestemmen van agrarisch erfgoed kan ook wat hem betreft een deeloplossing zijn. Hij geeft als positief voorbeeld een boerderij in Havelte, die wordt verbouwd tot een woonhuis met bed en breakfast. Hij pleit ervoor dat de regelgeving voor herbestemming van agrarisch erfgoed op de schop gaat.

Brink: "Sta het als gemeente toe om een boerderij te splitsen in drie of vier eenheden. Wat mij betreft meer. En kijk als gemeente ook eens creatief naar de bijgebouwen. Vaak staan er grote schuren bij. Waarom niet ook daar een of twee woningen?"

Hoe bouwen op het platteland?

Naast de herbestemming is de vraag hoe woningbouw op het platteland wordt ingevuld. "Sluit je aan bij de bestaande lintbebouwing of kijk je naar iets nieuws? Dat is de vraag. Een goed voorbeeld van hoe het kan is de vernieuwing van de koloniewoningen in Frederiksoord." In dat project staan dezelfde huizen als tweehonderd jaar geleden op dezelfde plek en zijn ze verduurzaamd.