Flybe in financiële problemen: vluchten op Groningen Airport Eelde gaan door

De vliegtuigen van Flybe staan regelmatig op het platform van Groningen Airport Eelde, dus zou de financiële situatie van de maatschappij gevolgen kunnen hebben voor de lijndienst tussen Groningen Airport Eelde en de Londense luchthaven. Maar dat is volgens woordvoerder Bowy Odink van Groningen Airport Eelde een misverstand. "Flybe voert de vluchten uit in opdracht van Stobart Air. De boekingen worden via Flybe gedaan, maar het is een lijndienst van Stobart Air."

Stobart Air is verantwoordelijk voor lijndienst

Alleen als Flybe failliet gaat, is er een probleem met de boekingen, zegt Odink. De luchthaven heeft inmiddels contact gehad met Stobart Air in Londen. Die maatschappij ook eigenaar van de luchthaven van Londen Southend. "Er is geen reden tot zorg, vertellen ze ons bij Stobart. De lijndienst blijft gewoon bestaan."

Stobart Air heeft samen met Virgin Atlantic en een investeringsmaatschappij vorig jaar Flybe overgenomen. De naam wordt ook veranderd in Virgin Connect. De drie willen fors investeren in het 'nieuwe' Flybe. Maar het is, zo zeggen Engelse media, lastiger om de financiering rond te krijgen. En daarom kloppen ze aan bij de Engelse regering.

Rustige wintermaand

Wel zijn er de afgelopen weken en de komende weken minder vluchten tussen Southend en Eelde. Maar dat is volgens Odink tijdelijk. "Het is bekend dat de winter een heel rustige periode is. Sinds de komst van Stobart naar Eelde zijn er in de winter ook minder vluchten. Puur om de vliegtuigen voller te krijgen. Straks is het schema weer normaal." De boekingssite van Flybe bewijst dat ook.

Groningen Airport Eelde wacht de ontwikkelingen af, maar heeft naar eigen zeggen geen reden om zich op dit moment zorgen te maken.