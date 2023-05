Vlammenzee verwoest geparkeerde vrachtwagen langs A37

Een vrachtwagen die geparkeerd was langs de A37 ter hoogte van Klazienaveen, heeft vanochtend vroeg door een nog onbekende oorzaak vlam gevat. De vuurzee die binnen korte tijd ontstond heeft het voertuig grotendeels verwoest.

De chauffeur, die volgens een omstander sliep in de wagen, merkte de brand iets na 06.00 uur op. Hij schakelde daarop de brandweer in, maar voordat de hulpdiensten ter plaatse kwamen was de vrachtauto al niet meer te redden.