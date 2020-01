Geen nieuwe sterrenrestaurants in Drenthe

Drenthe heeft er geen nieuwe sterrenrestaurants bij. Kanshebber De Gaffel in Valthe komt niet in de restaurantgids van de Franse autobandenfabrikant.

In het DeLaMar Theater in Amsterdam werd vanmorgen bekend gemaakt welke restaurants een plekje krijgen in de Michelingids en zich dus mogen bestempelen als sterrenrestaurant. Met de Loohoeve in Schoonloo en De Vlindertuin in Zuidlaren heeft Drenthe nog steeds twee restaurants met een Michelinster.

De Loohoeve gaat Drenthe echter verlaten. Marleen en Jeroen Brouwer zetten hun restaurant voort in het Groningse Hoogkerk.

Acht nieuwe sterrenrestaurants

In totaal kwamen er in Nederland acht nieuwe sterrenrestaurants bij, met name in het Zuiden van het land. Restaurant De Gaffel van chef-kok Roderik Seubers en gastvrouw Amanda Rixtum werd getipt, maar viel dus buiten de prijzen.

Drenthe verloor afgelopen jaar twee sterren, door de verhuizing van De Groene Lantaarn van Ten Arlo bij Zuidwolde naar Staphorst.

Drie sterren

Thèrése en Jonnie Boer behouden met De Librije in Zwolle hun driesterrenstatus. Sinds 2004 bezit het Zwolse restaurant deze ultieme status. Ook Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen mag zich driesterrenrestaurant blijven noemen.

