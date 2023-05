Auto belandt in berm van A28, file weer voorbij

Op de A28 bij afrit Dwingeloo is vanochtend een automobilist in de berm beland. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. Mogelijk was een tweede bestuurder betrokken bij het ongeluk.

Het slachtoffer in de tot stilstand gekomen auto is gecontroleerd door ambulancepersoneel en even later naar het ziekenhuis gebracht. In de tussentijd, door het afsluiten van de linkerrijstrook richting Assen, ontstond een file.