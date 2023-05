Deze voetbalmeiden kronen zich in jaar na oprichting al tot kampioen: 'Iedereen speelt goed'

Teamgeest

Belangrijkste kracht van de succesvolle meidenploeg zit 'm misschien wel in de teamgeest. Op de ochtend van het aanstaande kampioenschap benadrukt achterhoedespeelster Milou van Egmond nog maar eens wat voor team ze zijn. "Het is begonnen met schoolvoetbal met een paar meiden. Daarna zijn we wat vriendinnen gaan vragen en hebben zo'n groot team. Dat is echt supergaaf."

Zo onverslaanbaar als meiden van onder-13 nú zijn, hoe kwetsbaar waren ze dat nog als schoolvoetbalelftal. Van Egmond: "We waren niet zo goed, maar dit is een supergoed team. We hebben in de tussentijd veel getraind." En, zo vult Hilberts aan: "We hebben een hele goede trainer, dat heeft zeker geholpen."