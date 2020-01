Omrijden door werkzaamheden aan N34 bij Coevorden

Wie de komende dagen over de N34 tussen Coevorden en knooppunt Holsloot rijdt, moet rekening houden met hinder. Op het traject wordt gewerkt aan de verdubbeling van de weg. De komende dagen wordt een vangrail neergezet in de toekomstige middenberm.

Zo is het stuk weg tussen Coevorden en Dalen vanaf vandaag tot en met donderdag van 19.00 uur tot 6.00 uur een eenrichtingsweg. Verkeer kan dan alleen over de N34 van Dalen richting Coevorden. Vanaf de andere kant wordt het verkeer bij Coevorden omgeleid. Dat gebeurt via de Rondweg, de Europaweg (richting Schoonebeek) en vervolgens de A37 bij Nieuw-Amsterdam. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Aan het einde van de week, op donderdag en vrijdag, wordt gewerkt aan het stuk weg tussen Dalen en knooppunt Holsloot. Ook dat gebeurt tussen 19.00 en 6.00 uur. Het verkeer kan dan wel gewoon langs de werkzaamheden over de N34. Mochten de werkzaamheden onverwacht uitlopen, dan gelden maandag 20 en dinsdag 21 januari als reservedagen.

Tussen Coevorden en knooppunt Holsloot mag door de werkzaamheden overdag sowieso nog maar 70 kilometer per uur gereden worden, in plaats van 100 kilometer per uur.

Lees ook:

Gasselte

Ook op de N34 bij Gasselte is komende week hinder. Dit heeft niets met de verdubbeling van de N34 te maken. Op woensdag 15 januari wordt bij de afrit Gasselte een bewegwijzeringsbord vervangen. Daarom is de afrit daar, vanuit de richting Groningen, van 9.00 tot 15.00 uur dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit bij Borger.