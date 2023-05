Grote Eurocell-batterijfabriek komt niet in Emmen

De miljardeninvestering om een grote batterijfabriek van de Brits-Koreaanse batterijenmaker Eurocell in Emmen te bouwen, is van de baan. Dat zei gedeputeerde Henk Brink (VVD) in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Het plan van de batterijproducent om een 'gigafabriek' in Noord-Nederland te bouwen, stamt uit vorig jaar. Niet alleen Emmen was hiervoor in beeld; ook de Eemshaven in Groningen leek een belangrijke kandidaat voor een de vestiging.

In april reisde een delegatie van de provincie en gemeente Emmen nog naar Taiwan in de hoop goede zaken te doen met de batterijfabrikant.

Interne problematiek

Volgens het Financieel Dagblad zijn er interne problemen bij het Koreaanse moederbedrijf van Eurocell en is het project daardoor in de ijskast beland. De fabriek kan nog in Eemshaven worden gebouwd, al gebeurt dat dan met flinke vertraging, want de bouw had dit jaar al moeten beginnen.

Gedeputeerde Brink, die zich niet uitlaat over de kansen van de Eemshaven, sluit in elk geval uit dat de fabriek nog naar Emmen komt. De VVD'er wijst op de ongunstigere omstandigheden in Nederland, bijvoorbeeld ten opzichte van Frankrijk. "Daar heb je dusdanige voorwaarden op het gebied van stroom en elektriciteit. Het land stuurt bijvoorbeeld meer op kerncentrales", benadrukt hij. "Dat zijn voorwaarden waar wij niet aan kunnen tippen."

Honderden miljoenen

Met de nieuwe fabriek was een investeringsbedrag van 800 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat later had kunnen oplopen tot twee miljard euro. De financiering was volgens het bedrijf in augustus vorig jaar al voor 85 procent rond.

De productielocatie zou verder honderden directe en indirecte banen creëren. Volgens Eurocell gaan hun batterijen tien keer langer mee dan de veelgebruikte lithium-ionbatterijen. Bovendien zouden ze veiliger, duurzamer, en sneller oplaadbaar zijn.