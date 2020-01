Sjoerd Looijenga nieuwe conservator C+B Museum

De in Drouwen woonachtige Looijenga was voorheen presentator en vormgever bij RTV Drenthe. Ook is hij verantwoordelijk voor de pr en communicatie bij onder andere De Ronde van Drenthe en het SIVO Festival.

Albert Haar is per 1 januari gestopt als conservator. Hij was betrokken bij de oprichting van het museum in 2011 en stelde de afgelopen acht jaar exposities samen en organiseerde er activiteiten. "Ik ben inmiddels 70 jaar oud en wil niet meer zo gebonden zijn", zei Haar bij de aankondiging van zijn afscheid. Hij blijft wel als vrijwilliger actief voor het museum.

Archiveren

Het C+B Museum kende in 2019 een minder jaar. Voor het eerst kwamen er minder bezoekers naar het museum. Aan Looijenga en de vrijwilligers de taak om daar verandering in te brengen. Daarbij kan ook gerekend worden op de inzet van Wouter Bessels. De digitaal redacteur van Dagblad van het Noorden gaat voor de Stichting Blues in Grolloo audio- en videomateriaal van de band inventariseren en archiveren.

Er werd afscheid genomen van conservator Albert Haar (rechts) door Lukas Koops (foto: Dries Zwikker)

