Klassieke motoren ronken door Grolloo tijdens de Classic Race

Ruim honderdvijftig coureurs op klassieke motoren deden vandaag mee aan de Classic Race in Grolloo. Het is de eerste keer dat een stratenrace rond het dorp wordt gereden.

Willem van Emmerik doet mee op een Eysink uit 1936. "Het is een hobby die uit de hand is gelopen, een verslaving. Snelheid zit er niet in, maar zo hard mogelijk door de bocht gaan geeft een kik."