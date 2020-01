Boerderijgezin Ruinerwold: 'Josef B. wel bij eerste zitting'

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Josef B. verschijnt volgende week op de eerste openbare zitting in de rechtbank in Assen. B. is de huurder van de boerderij in Ruinerwold, waar afgelopen jaar een gezin werd gevonden dat jarenlang geïsoleerd leefde.

Dat meldt de NOS. Josef B. wordt verdacht van vrijheidsberoving van de kinderen die in de boerderij woonden en van witwassen. De 58-jarige Oostenrijker ontkent de beschuldigingen. Josef B. was een soort klusjesman bij de boerderij en bracht het gezin eten.

In de boerderij in Ruinerwold woonde Gerrit-Jan van D. met zijn zes kinderen jarenlang afgezonderd van de maatschappij. Drie oudere kinderen hadden al gebroken met het gezin, voordat het naar Ruinerwold verhuisde. Van D. wordt - behalve van vrijheidsberoving en witwassen - ook verdacht van het mishandelen van zijn in totaal negen kinderen. Bovendien zou hij twee van zijn oudste kinderen seksueel hebben misbruikt.

Robert Snorn, de advocaat van Gerrit Jan van D., zegt tegen de NOS dat zijn cliënt volgende week niet in de rechtbank verschijnt. Van D. ligt in het gevangenisziekenhuis van Scheveningen. Jaren geleden heeft hij een hersenbloeding gehad en kan daardoor niet praten. Hij is daardoor ook nog niet verhoord door het OM.

Oktober 2019

Het dorp Ruinerwold werd op 15 oktober vorig jaar wereldnieuws. Jan, de oudste van de zes kinderen in de boerderij, meldde zich in een kroeg waar hij zijn verhaal deed. Kroegbaas Chris Westerbeek vertrouwde het niet en belde de politie. Die sprak daarna met de 25-jarige Jan. Een dag later ging de politie naar de boerderij en vond daar het geïsoleerde gezin.

De zes kinderen (twee jongens en vier meisjes) zaten niet op school en waren niet geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie. De moeder was in 2004 al overleden, nog voordat het gezin naar Ruinerwold verhuisde.

Pro-formazitting

Volgende week dinsdag staat er een zogeheten pro-formazitting op de agenda. De rechtbank beslist dan of Gerrit-Jan van D. en Josef B. langer vast blijven zitten. Ook komt het OM volgens de NOS met een uitgebreide verklaring en wordt er gesproken over hoe Van D., ondanks zijn slechte gezondheid, toch verhoord kan worden.