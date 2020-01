Eis: cel voor kickbokstrainer na seks met leerlinge

Het slachtoffer gaf aan dat zij vanaf haar veertiende een seksuele relatie met haar trainer had. De man zei op zitting dat hij na haar zestiende verjaardag pas seks met haar had.

Het slachtoffer trainde vanaf haar dertiende op de kickboksschool van de verdachte in Roden. De talentvolle leerlinge werd meermalen wereldkampioen. Ze trainde vijf keer per week in Nieuw-Roden en de sportschoolhouder bracht haar 's avonds laat terug naar huis. Hij had een vader-dochter relatie met haar, zei de man tegen de rechter. Die veranderde toen ze zestien jaar werd. "Ik heb hier spijt van", zei de man tijdens de zitting.

Verliefd

De zaak kwam aan het rollen nadat het meisje begin 2015 haar verhaal deed bij haar moeder. Het slachtoffer wilde toen nog geen aangifte doen, omdat zij te verliefd op haar trainer was. Dit veranderde toen ze boos werd, omdat de trainer zijn vrouw boven haar verkoos. Hij beloofde zijn vrouw te verlaten, maar deed dit niet, aldus de officier van justitie.

De officier van justitie gaat ervan uit dat de seksuele relatie begon toen het slachtoffer veertien jaar was. Hij baseert dat op de vele WhatsApp- en sms-gesprekken tussen het slachtoffer en de man. Volgens de officier heeft de verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zijn pupil in hem had.

'Het was een kind!'

De man is 38 jaar ouder dan het slachtoffer en had als topsporttrainer overwicht op het meisje. De trainer zei op zitting dat hij een gelijkwaardige relatie met het slachtoffer had. "Het was een kind! Een kind dat moet worden beschermd", reageerde de officier.

De aanklager had een hogere celstraf willen eisen. Hij hield er rekening mee dat de verdachte onnodig lang op de behandeling van de zaak heeft moeten wachten, want hij werd in november 2016 al voor het eerst gehoord. Hij eiste een schadevergoeding van vijfduizend euro voor het slachtoffer.

Werkstraf?

De advocate van de kickboksleraar pleit, gezien de omstandigheden waarin alles gebeurde en het tijdsverloop, voor een werkstraf. De schadevordering zou volgens haar moeten worden afgewezen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.